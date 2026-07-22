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القضاء يعلن ضبط مبالغ مالية جديدة وسبائك ذهب في قضية وكيل وزارة النفط

محليات

2026-07-22 | 15:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القضاء يعلن ضبط مبالغ مالية جديدة وسبائك ذهب في قضية وكيل وزارة النفط
677 شوهد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، عن ضبط مبالغ مالية جديدة وسبائك ذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.

وجاء في بيان للقضاء، "أوضح قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق".
 
وقال القاضي المختص وفق البيان إن "المحكمة استردت، اليوم الأربعاء، مبلغا قدره مليار ومائة وثلاثة وأربعون مليونا وثمانمئة وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وتسعة عشر دينارا عراقيا، عن جريمة احتيال مالي".
 
وأضاف أن "هذا الإنجاز تحقق بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية"، مشيرا الى أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي اعتمدت وسائل مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام".
 
وفي سياق آخر، أوضح القاضي أن "التحقيقات في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية أسفرت عن ضبط مبلغ قدره (13) مليار دينار عراقي و(400) ألف دولار أمريكي كانت مخبأة في عدد من الأماكن بمحافظة صلاح الدين، فضلًا عن ضبط (40) سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها (5) كيلوغرامات".
 
ولفت الى أن "التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها".
 
وشهد العراق في (28 حزيران 2026)، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
 

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