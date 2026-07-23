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استعدادات للبدء بتنفيذ أكبر مشاريع فكِّ الاختناقات المرورية في بغداد

محليات

2026-07-23 | 02:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
استعدادات للبدء بتنفيذ أكبر مشاريع فكِّ الاختناقات المرورية في بغداد
1,038 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عن قرب البدء بأحد أكبر المشاريع الإستراتيجية لفك الاختناقات المرورية في العاصمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "مشروع الطريق الحلقي الرابع يعدُّ من المشاريع الإستراتيجية المفصلية لفكِّ الاختناقات المرورية في بغداد"، لافتاً إلى أن "العمل مستمر بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء لاستكمال جميع المراحل التنظيمية والتخطيطية الخاصة به".
وأوضح أن "كلفة المشروع العالية دفعت الوزارة إلى دراسة البدائل الفنية والاقتصادية لحمايةً المشروع من التوقف واختيار المقاطع الأقل كلفة من حيث التنفيذ والاستملاكات".
وأشار صباح إلى أن "الوزارة تتجه وفقاً للأولويات الحالية للمباشرة بمقطع الطريق الممتد من منطقة الشعب إلى أبو غريب بهدف ربط شمال العاصمة بالمنطقة الغربية، كونه يحقق أعلى جدوى مرورية، فضلاً عن إعداد خطة كفيلة بتقليل تكاليف الاستملاك والأعمال التنفيذية"، موضحا أن "طول الطريق الكلي يبلغ 94 كيلومتراً، ومقسم إلى 4 مقاطع رئيسة تهدف إلى ربط مداخل بغداد وتعزيز الحركة التنموية والاقتصادية، إذ يصل طول المقطع الأول إلى 29 كيلومتراً ويبدأ من سريع أبو غريب وصولاً إلى تقاطع صفي الدين الحلي، أما الثاني فيبلغ طوله 28 كيلومتراً ويبدأ من تقاطع صفي الدين الحلي وينتهي بفلكة الطاقة (سلمان باك)".
وأضاف المتحدث الرسمي أن "المرحلة الثالثة تبدأ من فلكة الطاقة وتنتهي عند تقاطع الرضوانية، فيما تمتد المرحلة الأخيرة من هذا التقاطع مروراً بالمطار وصولاً إلى طريق ابوغريب القديم ليلتقي بطريق سريع أبوغريب".
وأكد أن "الطريق الحلقي الرابع سيعمل على ربط جميع المدن السكنية الجديدة بمداخل بغداد، إضافة إلى ربطه بالطرق السريعة الرئيسة مثل طريقي محمد القاسم وصلاح الدين السريع، استكمالاً للإحاطة المرورية الشاملة بالعاصمة".
ويتضمن المشروع بحسب وزارة الإعمار أكثر من 28 تقاطعاً ومجسراً، إضافة إلى جسرين معلقين على نهر دجلة أحدهما قرب جسر المثنى والآخر في منطقة الطاقة الذرية، فضلاً عن ممرات مخصصة يصل عرض الواحد منها إلى 20 متراً بواقع أربعة مسارات رئيسة ومسار احتياطي، إلى جانب طرق خدمية موازية.
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