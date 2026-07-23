مع قرب الزيارة الاربعينية.. حملة كبرى في بغداد

– محلي

اعلنت ، اليوم الخميس، عن ازالة عدد من مواقع الذبح العشوائي، فيما ضبطت كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري بجانبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من إنتشار الأمراض الوبائية وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تستمر قطعاتنا الامنية في وزراتي الدفاع والداخلية، تنفيذها لواجبات الدعم والإسناد لمفارز (الأمن الإقتصادي، وزارة الصحة-شعبة الرقابة الصحية) للتفتيش والمتابعة".

واضافت "تم ازالة عدد مواقع الذبح العشوائي وضبط كميات من اللحوم (غير الصالحة للاستهلاك البشري) وذلك في عدد من مناطق ".