بعد إغلاق احترازي لـ 3 ساعات.. المنافذ تؤكد استئناف الحركة بمنفذ الشلامجة

وأوضح الوائلي في تصريح صحفي أن الحركة في المنفذ توقفت لنحو ثلاث ساعات متواصلة (من الساعة 2:00 وحتى 5:00 صباحاً)، بطلب من السلطات الإيرانية بهدف إعادة تنظيم وترتيب الأوضاع في جانبهم إثر تعرضه لقصف، بحسب .وأكد رئيس الهيئة أن العمل استؤنف منذ الساعة الخامسة فجراً وهو مستمر حتى اللحظة بانسيابية عالية، مشيراً إلى مواصلة تقديم التسهيلات لدخول زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) والتبادل التجاري دون أي عوائق.