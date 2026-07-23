استضافت (غيث التميمي).. هيئة الإعلام تحذر قناة وتطالبها بتقديم اعتذار

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "التحذير جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر الإداري المرقم (1241) بالعدد (4/د/7140) في 18/6/2026".وأضافت أن "الرصد الذي أجرته دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى الهيئة، أظهر عدم التزام القناة بالإعمام الصادر عن الهيئة المرقم (30) بالعدد (4060) في 8/4/2026، بشأن منع الظهور الإعلامي للمدعو غيث في جميع وسائل الإعلام لمدة عام، لمخالفته مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022".وأوضحت الهيئة أن "القناة استضافت المذكور في 21/7/2026 و1/6/2026 و14/5/2026، من خلال البرامج والنشرات الإخبارية، وذلك خلافاً للتعميم الصادر".وأشارت إلى أن "التحذير صدر عملاً بأحكام المادة (1/27) من لائحة مخالفات الجهات الإعلامية المصادق عليها بقرار رقم (28/ق/2026) في 31/3/2026".وأكدت الهيئة أنها "قررت تحذير القناة وتصحيح الوضع القانوني من خلال إزالة المواد المخالفة من جميع المنصات الرقمية التابعة لها، وتقديم اعتذار رسمي خلال مدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحقها".