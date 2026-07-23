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حوشي يباشر مهامه رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب: رعاية المقاتلين وعوائل الشهداء أولوية
محليات
2026-07-23 | 10:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
135 شوهد
باشر رئيس
جهاز مكافحة الإرهاب
الفريق الركن
زيد حوشي الموسوي
، اليوم الخميس، مهامه رئيساً للجهاز، فيما أكد أن رعاية المقاتلين وعوائل الشهداء أولوية.
وذكر الجهاز في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "رئيس
جهاز مكافحة الإرهاب
الفريق الركن
زيد حوشي الموسوي
باشر مهامه رئيساً للجهاز، تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
".
وأضاف البيان أن "
رئيس الجهاز
عقد اجتماعاً مع القادة والآمرين، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة"، مؤكداً "أهمية المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والانضباط، والارتقاء بالعمل المؤسسي، وأن يكون المعيار هو العمل والنزاهة، وضرورة تشخيص مواطن القوة والضعف، ومواصلة تنفيذ الواجبات الموكلة للجهاز ضد العصابات الإرهابية بكفاءة ومهنية عالية بما ينسجم مع توجيهات وإشراف القائد العام للقوات المسلحة".
وأكد، أن "رعاية المقاتلين والاهتمام بشؤونهم تمثل أولوية أساسية في عمل رئاسة الجهاز، انطلاقاً من الإيمان بأن المقاتل هو الركيزة الرئيسة في تحقيق الإنجازات الأمنية"، مشدداً على "أهمية توفير البيئة الملائمة للمقاتل بما يضمن استمراره بأداء مهامه على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الرعاية الإدارية والمعنوية والاجتماعية، بما يعزز جاهزيتهم ويحافظ على كفاءتهم في أداء الواجبات الوطنية".
وشدد على أن "رعاية جرحى الجهاز وعوائل الشهداء الأبرار تمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً لا يقبل التهاون"، مؤكداً "حرص الجهاز على متابعة أوضاعهم وتقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية، وفاءً لتضحياتهم العظيمة التي أسهمت في حماية
العراق
وصون أمنه واستقراره، وبما يضمن حفظ حقوقهم وصون كرامتهم".
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