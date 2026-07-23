احتراق باص كبير داخل مرآب وسط كربلاء

اندلع حريق، مساء الخميس، في باص كبير داخل مرآب وسط .

وقال مراسل في المحافظة، احتراق باص كبير في داخل كراج الموحد وسط المدينة. وأضاف مراسلنا، أنه حتى الآن الخسائر مادية فقط.