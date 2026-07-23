في كربلاء.. الدفاع المدني يصدر توضيحا يخص "حريق الكراج"

اصدرت مديرية دفاع مدني ، توضيحا يخص الحريق الذي اندلع في "الكراج الموحد".

وجاء في التوضيح، "تود مديرية دفاع مدني أن توضح للرأي العام بشأن الحادث الذي وقع في الكراج الموحد، أنه فور ورود الإبلاغ إلى تحركت فرق الدفاع المدني ووصلت إلى موقع الحادث خلال أربع دقائق فقط رغم الزخم المروري وما تشهده المحافظة، وباشرت بعمليات الإخماد والسيطرة على الحريق، وانقاذ المنشآت والعجلات الموجودة قرب الحريق".

وأكدت المديرية أن "الكراج الموحد خضع سابقاً لعدة كشوفات ميدانية، وتبين خلالها أن منظومات الإطفاء غير عاملة ولا تستوفي لمتطلبات السلامة، وتم تنظيم الكشوفات والإنذارات القانونية وفق أحكام رقم (44) لسنة 2013 ورفعها إلى الجهة المالكة وهي (وزارة النقل) لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم".

وتابع البيان "إذ لا تمتلك الصلاحية القانونية لغلق المنشآت التابعة للوزارات أو فرض العقوبات عليها، وإنما يقتصر دورها على الكشف والإنذار والمتابعة وفق القانون للجهات الحكومية".

واندلع حريق، مساء الخميس، في باص كبير داخل مرآب وسط كربلاء.