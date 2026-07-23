نائب عن بدر: هناك إرادة خارجية بملف الكهرباء وأكثر الفساد في وزارتين

اعتبر النائب عن كتلة الخيكاني، الخميس، أن هناك إرادة خارجية بملف الكهرباء في ، فيما أشار الى أن أكثر الفساد في وزارتين.

وقال الخيكاني خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه الفضائية، إن "اولى اوليات زيارة الى هو الغاز فضلا عن ملفات أخرى".

وبشأن زيارة الى ، قال الخيكاني، " داعمة لرئيس الوزراء بكل خطواته"، مضيفا "الإطار التنسيقي دعم زيارته الى واشنطن".

وحول ملف الكهرباء في ، أشار الخيكاني الى أن "هناك إرادة خارجية بملف الكهرباء، والغنيمة بعد 2003 هي فلوس الكهرباء".

وأضاف أن "أكثر الفساد في وزارتي الكهرباء والنفط"، مردفا بالقول "الفساد في الكهرباء ليس وليد اليوم".

وعن أوضاع ، قال الخيكاني، " استثنائية من حيث الموارد تختلف عن باقي المحافظات"، مضيفا "الحكومة المحلية تتحمل مسؤولية هذا الوضع أكثر من المركزية".