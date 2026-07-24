قريبا.. المرور تسمح بتظليل المركبات في العراق وتخفض الغرامة الى النصف

وقال مدير المرور الفريق عدي سمير الحساني، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "تم مناقشة مشروع المعدل مع والدفاع، الذي تضمن مقترحات أعدتها المديرية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين".وأضاف، أن "التعديلات شملت آلية منح إجازة السوق، إذ يبقى شرط إكمال المتقدم سن (18) عاماً ثابتاً، فيما تم تطوير آلية الاختبار لتصبح أكثر دقة وصعوبة، إضافة إلى مقترح تخفيض الغرامة إلى النصف، ومن ثم تخفيضها مرة أخرى إلى (25%)، مع إلغاء قرار تخفيض الغرامة عند تسديدها خلال ثلاثة أيام، وكذلك ألغاء نظام مضاعفة الغرامات".وتابع، أن "المقترحات شملت أيضاً رفع غرامة مخالفة السير بعكس الاتجاه إلى (500) ألف دينار، كما حدد مشروع القانون السرعات المسموح بها، إذ ستكون أعلى سرعة (140) كم/ساعة على الطرق السريعة، و(120) كم/ساعة على الطرق الخارجية، و(100) كم/ساعة على الطرق السريعة داخل المدن".وفي ما يتعلق بتظليل المركبات، أوضح الحساني أن "المقترح يسمح بتظليل زجاج المركبة كنسبة أولى تتراوح بين (20-30%) من دون مقابل ، على أن تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ التظليل، وسيحمل التظليل المجاني شعار المديرية ولوناً أبيض، فيما سيكون التظليل الذي يتم مقابل مبالغ مالية باللون البني، لتمييزه عن التظليل المجاني".وأشار إلى، أن " عملت على توحيد الإجراءات مع مديرية المرور في ، بحيث يُعترف بالتظليل المثبت في بطاقات المركبات أو الممنوح بموجب الكتب الرسمية الصادرة من قبلنا تكون سارية في إقليم ، وكذلك العكس".