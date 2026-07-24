توقف الرحلات في مطار أربيل والقطرية تعلق رحلاتها لثلاث واجهات

ووفقا للمصادر التي اطلعت ، عليها ان "حركة الملاحة الجوية في مطار توقفت بشكل مؤقت، بعد تعرض المحافظة الى قصف بمسيرات صباح اليوم".ولم يصدر أي بيان رسمي من يؤكد او ينفي صحة المعلومات.فيما أعلنت "تعليق رحلاتها إلى والكويت وأربيل حتى 31 تموز 2026".