المرور تعلن القبض على السائق الذي دهس ضابط بالمرور.. يملك سايبة ومخمور

وقال المصدر لـ” نيوز”، إن “سائق سيارة (سايبة)، كان يقود مركبته بتهور وهو في حالة سكر، أقدم على دهس ضابط مرور أثناء تأديته واجبه الرسمي في تقاطع الدورة، ما أدى إلى وفاته في الحال”.وأضاف، أن “السائق لاذ بالفرار بعد الحادث، إلا أن مفارز وبالتعاون مع قيادة شرطة باشرت بملاحقته، وتمكنت من إلقاء القبض عليه بعد مطاردة”.وأشار المصدر إلى أن “المتهم أُحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما فُتح تحقيق بالحادث”.