بشرى سارة للعراقيين.. اللهب سيغادركم لمدة اسبوع

وذكرت ، في بيان، أن "توقعات هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تشير إلى اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة نحو والمنطقة من جهة جنوب أوروبا خلال الأسبوع المقبل، ما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتسجل قيماً أقل بقليل من المعدل العام لمثل هذا الوقت من السنة."



وأضافت الهيئة، بحسب البيان، أن "التوقعات لا تشير إلى تسجيل درجات حرارة خمسينية في عموم البلاد حتى نهاية الشهر الحالي، مع استمرار متابعة تحديثات النماذج الجوية بصورة دورية. ويتركز هذا الانخفاض بشكل مؤقت خلال منتصف الأسبوع، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجياً مع نهاية الأسبوع."



وبينت أن "تأثير الانخفاض سيكون أكثر وضوحاً في مناطق وسط وشمال وغرب البلاد، حيث تصبح الأجواء أقل شدةً من الناحية الحرارية، في حين يقتصر الانخفاض في على درجات طفيفة، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة."