مصرع ضابط مرور بحادث دهس أثناء الواجب جنوبي بغداد.. السائق لاذ بالفرار

وأفاد مصدر أمني، لـ ، بأن “الضابط كان يؤدي واجبه الرسمي عند تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة، ما أسفر عن وفاته في الحال”.وأضاف المصدر أن “سائق العجلة لاذ بالفرار عقب الحادث، فيما باشرت قوة أمنية عمليات البحث والتفتيش لتعقبه".