منذ بداية محرم.. حصيلة أعداد الزائرين الوافدين والمغادرين عبر المنافذ العراقية

وقال الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "إجمالي أعداد الزائرين الوافدين إلى البلاد منذ بداية شهر محرم الحرام بلغ نحو 900 ألف زائر، فيما سجلت المنافذ مغادرة 515 ألف زائر خلال الفترة ذاتها".وأوضح الوائلي، أن "الموقف الحالي لحركة الزائرين للفترة الممتدة من الأول من شهر صفر وحتى اليوم، شهد تسجل دخول نحو 500 ألف زائر، في حين بلغت أعداد المغادرين ما يقارب 150 ألف زائر".وأضاف، أن "جميع المنافذ الحدودية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وعلى مدار الساعة لتسهيل إجراءات دخول وخروج الوافدين"، مشيراً إلى أن "العمل يجري بمتابعة وإشراف مباشرين من قبل رئيس ، وبإشراف ميداني من رئيس والخدمية العليا".