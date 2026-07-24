التجارة تؤكد المضي في اتمتة تسجيل الشركات

وذكر بيان للوزارة، "تقوم ممثلة بدائرة تسجيل الشركات بقيادة مدير عام الدائرة رشاد خلف هاشم بتنفيذ مشروع التحول الرقمي من خلال اتمتة اجراءات تسجيل الشركات بما يتيح للمواطنين تقديم طلبات تسجيل شركاتهم ومتابعة معاملاتهم الكترونيا عبر رابط التقديم دون الحاجة الى مراجعة الدائرة او الاستعانة بالمعقبين".ويتيح النظام الجديد - وفق البيان- "لصاحب العلاقة متابعة جميع مراحل المعاملة عبر الرابط الالكتروني المخصص بسرية تامة حيث لا يمكن الاطلاع على تفاصيل المعاملة الا من قبل صاحبها او من يخوله باستخدام رمز الدخول الخاص".وتابع البيان، انه "يهدف المشروع الى تبسيط الاجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف وتعزيز الشفافية وسرعة انجاز المعاملات بما ينسجم مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي".ومن المؤمل ان تشهد المرحلة المقبلة اتاحة خدمة تقديم طلبات تسجيل الشركات الكترونيا من خارج ايضا بما يسهل اجراءات المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين داخل البلاد وخارجها ويعزز بيئة الاعمال والخدمات الالكترونية، بحسب الوزارة.وختم بيان التجارة، انه "بالتزامن مع تنفيذ المشروع شهدت دائرة تسجيل الشركات حملات انتقاد وتحركات احتجاجية في وقت يرى فيه مؤيدو المشروع ان التحول الرقمي يمثل خطوة مهمة لتطوير وتقليل الروتين وتعزيز الشفافية وان نجاح هذه المشاريع يصب في مصلحة المواطن والدولة".