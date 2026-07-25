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تعديلات على قانون المرور وإنجاز 40 بالمئة منها.. هل تشمل الغرامات والتظليل؟
محليات
2026-07-25 | 03:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
403 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
لجنة الأمن
والدفاع النيابية، اليوم السبت، إنجاز تعديل 40% من
قانون المرور
، فيما أشارت إلى أبرز فقرات التعديلات.
وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر وتوت، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "هناك تعديلات على
قانون المرور
، وقد شرعنا بتعديل ما يقارب 40% من القانون، وسنواصل متابعة التعديلات خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف أن "اللجنة استضافت مدير المرور العامة الفريق عدي سمير الحساني خلال الأيام الماضية، ولدينا زيارة استطلاعية وميدانية إلى
مديرية المرور العامة
خلال الأيام المقبلة".
وأشار إلى، أن "التعديلات على قانون المرور ستشمل الغرامات، والإجازات، والسنويات، وتظليل السيارات"، مبيناً أن "هناك شبه اتفاق مع مدير المرور على أن تكون نسبة تظليل السيارات 30% مجاناً، وما يزيد على ذلك يخضع للرسوم المالية".
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