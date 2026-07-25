تعديلات على قانون المرور وإنجاز 40 بالمئة منها.. هل تشمل الغرامات والتظليل؟

وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر وتوت، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "هناك تعديلات على ، وقد شرعنا بتعديل ما يقارب 40% من القانون، وسنواصل متابعة التعديلات خلال الجلسات المقبلة".وأضاف أن "اللجنة استضافت مدير المرور العامة الفريق عدي سمير الحساني خلال الأيام الماضية، ولدينا زيارة استطلاعية وميدانية إلى خلال الأيام المقبلة".وأشار إلى، أن "التعديلات على قانون المرور ستشمل الغرامات، والإجازات، والسنويات، وتظليل السيارات"، مبيناً أن "هناك شبه اتفاق مع مدير المرور على أن تكون نسبة تظليل السيارات 30% مجاناً، وما يزيد على ذلك يخضع للرسوم المالية".