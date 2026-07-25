محافظة عراقية تخرج من الموجة الاربعينية وتتأثر بانخفاض الحرارة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل الى (30) كم/س ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".