تفاصيل وفاة مواطن متأثرا بحروق في بغداد والقبض على الفاعل

وقال المصدر لـ ، ان "مواطنا مواليد 1991 توفي داخل متأثراً بحروق إثر تعرضه لحادث وقع داخل منزله في منطقة ببغداد".وأضاف ان "ذلك جاء بعدما سكبت شقيقته من مواليد 1988 مادة حارقة على خلفية خلافات عائلية"، مشيرا الى ان "قوة امنية القت القبض على المتهمة التي اخلي سبيلها سابقا بكفالة اثر قرار من ".