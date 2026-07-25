مطلب برلماني بخطة طارئة لإنقاذ مناطق بغداد المتضررة من انقطاع المياه

وقال في بيان، إن "آلاف المواطنين في مناطق الشعلة والدوانم والمعامل وسبع قصور، فضلاً عن مناطق أخرى في أطراف ، يواجهون أزمة إنسانية بسبب الانقطاع التام لمياه الشرب منذ عدة أيام، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة".ودعا الكعبي، إلى "إرسال صهاريج مياه بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الطارئة، وإجراء صيانة فورية لشبكات الضخ ومعالجة ضعف وصول مياه الإسالة، فضلاً عن الحد من التجاوزات على الخطوط الرئيسية، ووضع حلول استراتيجية وجدول زمني واضح لإنهاء أزمة شح المياه في أطراف العاصمة".