التعليم العالي تعلن توفر مقاعد شاملة لخريجي الدراسة المهنية في كافة التخصصات

وذكر بيان للوزارة، انه "تأكيداً على دعم التعليم التقني والمهني باعتباره المورد الأساسي لرفد سوق العمل بالكفاءات الشابة وتلبية متطلبات التنمية، تؤكد أنها تعمل جاهدة وبتنسيق عالٍ مع وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق التكامل وتطوير مخرجات هذا القطاع الحيوي".وأوضحت الوزارة، ان "ضوابط تتضمن قبول خريجي الإعداديات المهنية في الجامعات والتخصصات التقنية (الحكومية والأهلية) بما يناظر تخصصاتهم، مع الإشارة إلى أن كافة التخصصات التقنية متوفرة في الجامعات الحكومية والأهلية، وسيجد الطلبة فرص قبول ملائمة فيها، استمراراً لنهج الوزارة الذي عُمِل به خلال العام الماضي، وتم بموجبه قبول خريجي الدراسة المهنية في التخصصات التقنية في الجامعات الحكومية والأهلية، وسيستمر العمل به للأعوام المقبلة".وأشار البيان الى أن "الخريج يُمنح شهادة (البكالوريوس التقني والأكاديمي) التي تُعادل الشهادة الأكاديمية تماماً في الدرجة الوظيفية، والحقوق، وعضوية والنقابات المهنية الأخرى. ومن الجانب التطبيقي، تعتمد الكليات والمعاهد التقنية بنسبة (65%) على التدريب العملي والمختبرات، مما يمنح أسبقية واضحة في سوق العمل ويلائم إعدادهم المهني".وأكدت الوزارة "استمرار العمل بهذه السياسة كنهج استراتيجي لحماية الطاقات الشبابية واستثمارها بالشكل الأمثل".