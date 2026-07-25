لتحقيق توازن السوق.. الزراعية تمنع استيراد 33 مادة من المحاصيل

وقال الناطق الرسمي باسم قصي الحطاب للوكالة الرسمية وتابعته إن "حماية المحاصيل المحلية تتحقق من خلال منع استيراد المحاصيل المنافسة ودعم الفلاح، بما يسهم في تحقيق التوازن في السوق، ولا سيما على مستوى الأسعار"، مشيراً إلى أن "أهم ما يحتاجه الفلاح هو تحقيق عائد اقتصادي يجنبه الخسائر المادية".وأوضح الحطاب أن "الوزارة تعتمد الرزنامة الزراعية التي تتضمن منع استيراد (33) مادة من المحاصيل الزراعية المتوفرة محلياً".وأضاف أن "وزارة الزراعة ما زالت ملتزمة بقرار (23110) لسنة 2023، الذي نص على إلغاء إجازات الاستيراد لمعظم السلع والبضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية، مع استثناء (14) مادة مقيدة لأسباب أمنية وصحية وذات استخدام مزدوج، تبقى خاضعة لموافقات الجهات القطاعية المختصة، ومن بينها الحيوانات الحية، والأدوية البيطرية، والبذور والتقاوي، والمبيدات".وأشار إلى أن "شعبة الاستيراد في والمتابعة تواصل عملها وفق إجراءات منظمة"، مبينا أن "إجازات الاستيراد تصدر بعد الحصول على موافقة الجهة القطاعية المختصة، ومن خلال ثلاث منصات إلكترونية".