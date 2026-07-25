هزة أرضية تضرب محافظة ديالى

وقال قسم الرصد في بيان ورد لـ ، ان "المراصد الزلزالية في للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم السبت حدوث هزة أرضية خفيفة وتبعد حوالي 30 كم شمال قضاء كفري من ".وأضاف ان "قوة الهزة بلغت 3.7 درجة"، مشيرا الى انه "تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين".ودعا المواطنين الى "الابتعاد عن الشائعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".