مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الخميس المقبل

قرر ، اليوم الثلاثاء، رفع جلسته الى يوم الخميس المقبل.



وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، أن " قرر رفع جلسته إلى يوم الخميس المقبل".