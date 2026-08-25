رئيس الوزراء يؤكد على مواصلة الحكومة العمل في حماية سيادة العراق ومكافحة الفساد

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح يتقدم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب العراقي الكريم، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة ذكرى الشريف، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على وشعبه بالخير والأمن والاستقرار".وأكد أن "ذكرى مولد الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) تستحضر القيم السامية التي جاء بها ، وفي مقدمتها؛ الرحمة والتسامح والعدل والأخوة والتآخي، وهي قيم راسخة في ، الذي أثبت على الدوام قدرته على تجاوز التحديات وتعزيز وحدته الوطنية".وأشار إلى أن "هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد التأكيد على أهمية التكاتف والتلاحم بين كل المكونات الكريمة لشعبنا، وترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح، بما يعزز السلم المجتمعي ويحمي وحدة البلاد"، مجددا "التأكيد على مواصلة الحكومة العمل في ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ودعم مسارات التنمية والخدمات، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وحفظ كرامتهم وتوفير حياة أفضل لهم".ودعا رئيس الوزراء الى "حفظ العراق وشعبه، وأن ينعم على بلدنا بالأمن والسلام والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على العراقيين وعموم بالخير واليُمن والبركات".