ماذا طلبت الفصائل بشان لجنة الوساطة الخاصة بحصر السلاح؟

وقال المتحدث باسم المجلس في برنامج "علناً" الذي يبث على ، إن "الفصائل طلبت انضمام إلى اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي للوساطة بينها وبين علي فالح بشأن ملف حصر السلاح".وأضاف ان " لم يكن ممثلا في اللجنة عند تشكيلها، إلا أن الفصائل طلبت إشراك فيها"، مشيرا إلى أن "الاجتماعات بين الأطراف جرت وما تزال مستمرة".وأكد أن "حمودي أجرى زيارات ولقاءات مباشرة مع قيادات في الفصائل وناقش معها ملف السلاح"، لافتا إلى أن "الفصائل، وفق ما خلصت إليه هذه الحوارات، متفهمة لمبدأ ضبط السلاح لكنها تربطه بتحقيق السيادة العراقية الكاملة".وشدد الدفاعي على أن "معالجة الملف لن تتجه إلى مواجهة مسلحة، ولن يكون هناك إراقة دماء"، موضحا ان "القوى المعنية مجمعة على تجنب الصدام".