المالكي والزيدي على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه

وجرى خلال اللقاء بحثُ مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز الاستقرار وحماية المصالح الوطنية العليا، بحسب بيان أورده للمالكي.وأكد الجانبان خلال المباحثات أهمية مواصلة الجهود السياسية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتوحيد المواقف الوطنية إزاء الملفات والتحديات الراهنة، إلى جانب تعزيز أداء مؤسسات الدولة لضمان تقديم الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين.كما شدد الاجتماع على ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، بما يضمن اكتمال التشكيلة الحكومية وممارسة المؤسسات مهامها بصورة فاعلة، ويعزز قدرة الحكومة على التعامل مع الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وفق مبادئ التوافق والشراكة والمسؤولية الوطنية.من جانبه، أكد أهمية تغليب المصلحة الوطنية وتوفير الدعم السياسي اللازم للحكومة، مشدداً على ضرورة العمل بروح التعاون والتنسيق بين مختلف القوى السياسية، بما يحافظ على أمن العراق واستقراره ويعزز مسار العملية السياسية.