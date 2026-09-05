الحكومة تعلن شروط وموعد التقديم على قطع الأراضي السكنية – عاجل

وذكر المكتب في بيان، أنه متابعةً لتوجيهات الخاصة بالمبادرة، فإن قطع الأراضي السكنية ستكون مجانية بالكامل، وأن المشمولين بها هم جميع العوائل العراقية الكريمة التي لا يملك أيٌّ من أفرادها وحدة سكنية أو عقاراً.وأضاف البيان أنه سيتم إطلاق رابط إلكتروني للتسجيل على الأراضي في شهر تشرين الأول المقبل، حيث أُعدَّت أكثر من 216 ألف قطعة أرض سكنية (كمرحلة أولى) موزعَة على 15 محافظة، مع المباشرة بأعمال تنفيذ البنى التحتية لها مجاناً عبر مستثمرين متبرعين ومساهمين، مؤكداً استمرار العمل ليل نهار تحت إشراف وصولاً إلى تهيئة المليون قطعة.