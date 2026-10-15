الديمقراطي الكردستاني يعلن مرشحيه لمنصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الإعمار

– سياسة



أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، مرشحيه لشغل منصبي نائب رئيس الإعمار والإسكان في حكومة ، بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة المخصصة لاستكمال الكابينة الوزارية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الديمقراطي الكردستاني في ، دانەر عزيز، في بيان، إن الحزب حدد مرشحيه الرسميين للمناصب المخصصة له في الحكومة.

وأضاف أن الحزب رشح الدكتور فارس شيخ صديق بريفكاني لمنصب نائب رئيس ، فيما رشح ، المعروف باسم ريباز حملان، لمنصب وزير الإعمار والإسكان.