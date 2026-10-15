التصويت على قتيبة غازي وزيراً للتخطيط وياسين العيثاوي وزيراً للثقافة

وعقد ، مساء الخميس، جلسته المخصصة لاستكمال الكابينة الوزارية.يشار الى أن صوت في (14 أيار 2026) على الحكومة الجديدة برئاسة بعد عقده جلسة مخصصة لهذا الغرض، باستثناء وزارات بقيت شاغرة.