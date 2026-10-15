مجلس النواب يصوت على حملان وزيراً للإعمار وعلي الدخيلي وزيراً للسياحة والآثار

صوت ، الخميس، على حملان وزيراً للإعمار والإسكان، وعلي الدخيلي وزيراً للسياحة والآثار، فضلا عن وزيراً للدولة.



وعقد ، مساء الخميس، جلسته المخصصة لاستكمال الكابينة الوزارية. يشار الى أن صوت في (14 أيار 2026) على الحكومة الجديدة برئاسة بعد عقده جلسة مخصصة لهذا الغرض، باستثناء وزارات بقيت شاغرة.