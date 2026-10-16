بيان رسمي.. العراق خسر 60 مليار دولار

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، أن "وزير الخارجية ، التقى يوم أمس الخميس، نائب ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، في مقر بالعاصمة روما، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية والدولية".وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون الأمني والعسكري في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ضوء المتغيرات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة في ، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المالية والعسكرية العالقة مع الحكومة والشركات الإيطالية، والتي تعود إلى عهد النظام السابق".وتابع أن "اللقاء تناول ايضاً تداعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الأوروبي، فضلاً عن تطورات الصراع في المنطقة وتأثيراته على العراق ودول ".وأعرب حسين بحسب البيان عن "تقدير العراق لمواقف ، حكومةً وشعباً، الداعمة للعراق خلال السنوات الماضية في حربه ضد الإرهاب ودحر تنظيم داعش الإرهابي"، مثمناً "جهودها المتواصلة في تدريب التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية وقوات البيشمركة في إقليم ".وأكد وزير الخارجية على "ضرورة اضطلاع والدول الأوروبية، ومن بينها إيطاليا، بدور فاعل في دعم المبادرات السلمية، والعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، وتشجيعها على العودة إلى طاولة المفاوضات، بما يسهم في احتواء التصعيد وتجنب اتساع رقعة المواجهة".وأشار إلى أن "استمرار الصراع الأمريكي الإيراني خلّف خسائر اقتصادية كبيرة"، موضحاً أن "العراق تكبّد خسائر تُقدّر بنحو 60 مليار دولار خلال الحرب الأخيرة بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وحذّر من أن "استمرار الصراع أسهم في تفاقم أزمة الطاقة العالمية وزيادة المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، بما ينعكس سلباً على اقتصادات العديد من دول العالم، ومنها ".من جانبه، أشاد أنطونيو تاياني "بمتانة العلاقات العراقية الإيطالية"، مؤكداً "دعم إيطاليا للعراق في مختلف المجالات".وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على "مواصلة التواصل والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك"ووجه وزير الخارجية دعوة إلى نظيره الإيطالي لزيارة العراق، معرباً عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال.