القانونية النيابية تكشف للسومرية تفاصيل إجازة الخمس سنوات وموقف العقود

وقال في حديث للسومرية نيوز، إن القانون يتيح تجديد الإجازة مرة واحدة فقط بنصف الراتب الاسمي، على أن يتحمل الموظف التوقّفات التقاعدية، مبيناً أن العقود غير مشمولة بأحكامه.وأضاف أن القانون يسمح للموظف بالدراسة خلال الإجازة في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وفقاً للقوانين النافذة، إلا أن الشهادة التي يحصل عليها خلال هذه المدة لا تُحتسب لأغراض الوظيفة.ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التصويت على مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة، بعد استكمال قراءتيه الأولى والثانية ومناقشاته النيابية.