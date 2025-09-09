Alsumaria Tv
لمستخدمي "آيفون".. تحذير عاجل من عملية احتيال تستهدف الحسابات المصرفية

علم وعالم

2025-09-09 | 06:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لمستخدمي &quot;آيفون&quot;.. تحذير عاجل من عملية احتيال تستهدف الحسابات المصرفية
244 شوهد

السومرية نيوز – علم وعالم

حذّر خبراء في الأمن السيبراني جميع مستخدمي أجهزة "آيفون" من حملة احتيالية متطورة تستغل خوادم آبل لإرسال تنبيهات شراء مزيفة توحي بأنها رسمية، بهدف سرقة المعلومات المالية.


ووفقا لتقرير نشره موقع Bleeping Computer، أنشأ القراصنة رسائل بريد إلكتروني مزيّفة على هيئة إشعارات شراء صادرة من آبل، تضمنت ادعاءات بخصم مبالغ مالية من حسابات PayPal، مع دعوة للتواصل عبر أرقام مرفقة لمناقشة الرسوم.

وجاء في إحدى الرسائل على سبيل المثال: "مرحبا عميلنا، تم خصم مبلغ 599.00 دولارا أمريكيا من حساب PayPal الخاص بك. نؤكد استلام دفعتك الأخيرة".

وأوضحت التحقيقات أن هذه الرسائل في حقيقتها دعوات تقويم iCloud، حيث يُخفى نص الاحتيال داخل خانة الملاحظات في حدث التقويم. ثم تم إرسال الدعوة إلى حساب Microsoft 365 يُعتقد أنه قائمة بريدية، والذي أعاد توجيه الرسالة إلى عدة مستلمين، ما جعلها تنتشر على نطاق واسع.

وبما أن آبل ترسل هذه الدعوات من خوادمها الرسمية، فإنها تتجاوز فلاتر الأمان وتصل إلى صناديق البريد الوارد بمظهر شرعي.

وبمجرد وصول البريد الإلكتروني، يُستدرج الضحايا للاتصال برقم "دعم" وهمي، وهناك يُقنعهم المحتالون بأن حساباتهم تعرضت للاختراق، ثم يحاولون خداعهم لتثبيت برامج خبيثة تتيح سرقة بيانات تسجيل الدخول أو استنزاف الحسابات المصرفية.

وقال جيمي أختر، الرئيس التنفيذي لشركة CyberSmart: "نظرا لإرسال هذه الدعوات من خوادم آبل الرسمية، فإنها تبدو موثوقة للغاية ويصعب على أنظمة الحماية التقليدية حظرها".

ومن جانبه، أشار جواد مالك، خبير التوعية الأمنية في KnowBe4، إلى أن هذه الهجمات تستغل ثقة المستخدمين بالخدمات الموثوقة، موضحا: "المستخدمون لا يدققون في روابط التقويم كما يفعلون مع روابط البريد الإلكتروني، وهذا يسهّل وقوعهم ضحايا للتصيد".

ويعد التصيد الاحتيالي من أبرز أشكال الهجمات الإلكترونية، إذ يعتمد على رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات أو رسائل نصية تنتحل هوية جهات رسمية لسرقة كلمات المرور أو البيانات المالية أو زرع برامج ضارة.
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
Play
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
Play
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
Play
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Play
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
Play
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Play
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
Play
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
Play
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
اخترنا لك
بين الأصلي والتقليد: قطع غيار تقرّر عمر سيارتك… وأعصابك!
03:00 | 2025-09-07
أوقف المباراة بالكامل.. سرب نحل "يغزو" ملعبًا ويجبر اللاعبين على "الانبطاح" (فيديو)
02:33 | 2025-09-06
خلال 24 ساعة.. رصد ثاني توهج قوي على الشمس
06:19 | 2025-09-05
تحرك امريكي لإلغاء "جدول تلقيح الأطفال"
04:23 | 2025-09-04
تحذير عاجل.. وصول سحابة بلازما شمسية يُفعّل عاصفة مغناطيسية على الأرض
01:42 | 2025-09-02
ما لم تسمعه عن الكوكب الأحمر.. كشف أسرار جديدة عن المريخ
14:17 | 2025-09-01

