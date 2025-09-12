استعد لمشاهدة "قمر الحصاد" العملاق

وسيبدو القمر للراصد بالعين المجردة أكبر وأكثر سطوعا من المعتاد، إذ سيكون على مسافة 224,599 ميلا من الأرض، ما يضعه ضمن تصنيف "الأقمار العملاقة" (Supermoon).ويعد هذا القمر الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة متتالية ستظهر خلال الأشهر القادمة، بينما سيشهد عام 2025 ظهور 12 قمرا مكتملا، بما في ذلك خسوفين قمريين نادرين، مما يشكل فرصة ذهبية للتصوير الفلكي والاستمتاع بعروض السماء الطبيعية.ويُعرف "قمر الحصاد" تقليديا بالبدر الذي يظهر أقرب إلى موعد الاعتدال الخريفي، حيث كان المزارعون يستخدمون ضوءه الممتد بعد غروب الشمس للعمل في حصاد محاصيلهم. وفي هذا العام، حمل البدر اسم "قمر الذرة الدموي" نتيجة تزامنه مع خسوف قمري جزئي، واكتمل البدر في 8 ايلول، أي قبل الاعتدال بأسبوعين، بينما سيظهر البدر الأقرب إلى الاعتدال في 6 تشرين الاول، ليحمل لقب "قمر الحصاد" وفق التقاليد الفلكية.ويمتاز القمر العملاق بأنه يظهر أكبر وألمع نتيجة قربه من الأرض في مداره الإهليلجي، إذ تتغير مسافته الشهرية، ويبلغ في هذه الظاهرة نحو 224,599 ميلا (361,457 كيلومترا)، ما يجعله مشهدا فريدا للمتابعة والمراقبة.