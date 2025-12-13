هل البشر مصممون للزواج الاحادي أم تعدد الشركاء؟.. دراسة تحسم نسبة الوفاء في الانسان والحيوانات الأخرى

واستخدم فريق العلماء بقيادة مارك دايبل، عالم الأنثروبولوجيا التطورية في ، نموذجا حسابيا وبيانات وراثية عن الإخوة في مجتمعات بشرية مختلفة عبر التاريخ، إضافة إلى بيانات من أنواع حيوانية أخرى.وخلصت الدراسة التي اجراها فريق العلماء بقيادة مارك دايبل عالم الانثروبولوجيا التطورية في جامعة ، إلى أن "البشر يميلون أكثر إلى الارتباط الأحادي والوفاء لشريك واحد مقارنة بمعظم أقربائنا من الرئيسيات".وبحسب الدراسة، فانه من بين الأنواع التي شملتها الدراسة، وجد العلماء أن البشر احتلوا المرتبة الثانية بنسبة 66%، بعد القنادس التي تصدرت القائمة بنسبة 72%.بالمقابل، سجلت الدلافين والشمبانزي نسبة وفاء تبلغ 4٪ فقط، بينما جاءت الغوريلا الجبلية بنسبة 6٪، مما يوضح أن الروابط الزوجية المستقرة أكثر شيوعا بين البشر مقارنة بالحيوانات القريبة مثل الشمبانزي والغوريلا، حيث يكون تعدد الشركاء هو القاعدة.ويعتبر الباحثون أن الوفاء الأحادي كان منذ زمن طويل عاملا رئيسيا في التعاون الاجتماعي الذي ساعد البشر على "السيطرة على كوكب الأرض"، فيما تم حساب نسب الوفاء الأحادي للبشر باستخدام بيانات وراثية من مواقع أثرية وبيانات إثنوغرافية من 94 مجتمعا بشريا مختلفا، مشيرا إلى أن ممارسات الزواج والتزاوج تختلف على نطاق واسع.وتدعم هذه النتائج الرأي العلمي القائل بأن الوفاء الأحادي هو النمط السائد للتزاوج بين البشر، وفقا لدايبل.