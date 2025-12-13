الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549830-639012046485466840.jpeg
هل البشر مصممون للزواج الاحادي أم تعدد الشركاء؟.. دراسة تحسم نسبة الوفاء في الانسان والحيوانات الأخرى
علم وعالم
2025-12-13 | 01:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
104 شوهد
السومرية
نيوز- علم وعالم
تتبعت دراسة اكاديمية التوجهات الفطرية للبشر والحيوانات على حد سواء تجاه تعدد الشركاء او الاكتفاء بالزواج الأحادي، حيث كشفت الدراسة ان البشر مصممون بنسبة 66% على الاكتفاء بشريك واحد، ليأتون بالمرتبة الثانية بعد القنادس.
واستخدم فريق العلماء بقيادة مارك دايبل، عالم الأنثروبولوجيا التطورية في
جامعة كامبريدج
، نموذجا حسابيا وبيانات وراثية عن الإخوة في مجتمعات بشرية مختلفة عبر التاريخ، إضافة إلى بيانات من أنواع حيوانية أخرى.
وخلصت الدراسة التي اجراها فريق العلماء بقيادة مارك دايبل عالم الانثروبولوجيا التطورية في جامعة
كامبريدج
، إلى أن "البشر يميلون أكثر إلى الارتباط الأحادي والوفاء لشريك واحد مقارنة بمعظم أقربائنا من الرئيسيات".
وبحسب الدراسة، فانه من بين الأنواع التي شملتها الدراسة، وجد العلماء أن البشر احتلوا المرتبة الثانية بنسبة 66%، بعد القنادس التي تصدرت القائمة بنسبة 72%.
بالمقابل، سجلت الدلافين والشمبانزي نسبة وفاء تبلغ 4٪ فقط، بينما جاءت الغوريلا الجبلية بنسبة 6٪، مما يوضح أن الروابط الزوجية المستقرة أكثر شيوعا بين البشر مقارنة بالحيوانات القريبة مثل الشمبانزي والغوريلا، حيث يكون تعدد الشركاء هو القاعدة.
ويعتبر الباحثون أن الوفاء الأحادي كان منذ زمن طويل عاملا رئيسيا في التعاون الاجتماعي الذي ساعد البشر على "السيطرة على كوكب الأرض"، فيما تم حساب نسب الوفاء الأحادي للبشر باستخدام بيانات وراثية من مواقع أثرية وبيانات إثنوغرافية من 94 مجتمعا بشريا مختلفا، مشيرا إلى أن ممارسات الزواج والتزاوج تختلف على نطاق واسع.
وتدعم هذه النتائج الرأي العلمي القائل بأن الوفاء الأحادي هو النمط السائد للتزاوج بين البشر، وفقا لدايبل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
