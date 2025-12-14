استمر اكثر من 7 ساعات.. انفجار يحير العلماء

وأُطلق على الحدث اسم GRB 250702B، ليصبح أطول انفجار أشعة غاما مسجّل على الإطلاق.وأفاد الباحثون أن الانفجار وقع في 2 يوليو 2025، وانطلق من مجرة تبعد نحو 8 مليارات سنة ضوئية، مرجحين أنه ناتج عن حدث كوني نادر أو غير معروف أطلق نفاثة من المادة بسرعة تقارب سرعة الضوء.وشاركت مراصد أرضية وفضائية عدة، بينها هابل والتلسكوب الكبير جدًا، في دراسة الوهج اللاحق للانفجار، الذي لا ينسجم مع النماذج العلمية المعروفة حتى الآن، ما يجعله لغزاً فلكياً جديداً.