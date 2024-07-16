هروب مشتبه به من مركز للشرطة في البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بهروب مشتبه به من مركز للشرطة في محافظة البصرة.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشتبها به هرب من مركز شرطة الشعيبة التابع الى مديرية شرطة قضاء الزبير".



وأضاف المصدر أن "المتهم هرب أثناء نقله"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.