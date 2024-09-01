تفاصيل جديدة عن اطلاق نار على عجلة نجل محافظ الانبار السابق

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه تفاصيل حادثة نجل محافظ السابق، عبارة عن مشاجرة حصلت نتيجة تصادم عجلات وتخللها اطلاق نار اصاب احدى العجلات ولا توجد اي محاولة اغتيال".وفي وقت سابق تداولت وسائل اعلام محلية عن مصادر، قيام مجهولين بفتح نيران أسلحتهم باتجاه عجلة مدنية يستقلها نجل محافظ الأنبار السابق علي فرحان، ضمن منطقة السيدية ببغداد، ما أدى لاضرار مادية فقط.