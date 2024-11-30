الأعرجي: الشريط الحدودي مؤمن والمعركة في سوريا بعيدة عن العراق

وقال الأعرجي في الملتقى لديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئية، وحضرته نيوز، إن "الشريط الحدودي مؤمن، والمعركة في سوريا بعيدة عن حدودنا وقواتنا الأمنية جاهزة ومستعدة لأي محاولة"، مؤكدا "لدينا المعلومات قبل شهر عن تسليح ما يسمى العشائر السورية وان هو حلب".وفي الشأن الداخلي، أوضح الاعرجي، أن "القوات الأمنية تتعامل مع المواطنين باعتباره مصدر المعلومات، وتعقب الخلايا الارهابية في الكهوف والوديان يتم من خلال إبلاغ المواطنين".وتابع الأعرجي، "لا يوجد تطرف في أصل الدين، وإنما التطرف في فكر الإرهابيين"، مشددا بالقول "نحن نحتاج إلى عملية إرشاد وان رفع الوعي هو مسؤولية الجميع بما في ذلك والمؤسسات الدينية".