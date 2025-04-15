بعد ترديده "البيعة".. الإطاحة بإرهابي قُبيل التحاقه بمضافته في صلاح الدين

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ ، أن "جهاز في ، وبعملية نوعية واستباقية، تمكن من الإطاحة بأحد عناصر عصابات الإرهابية المدعو (س.و)، وذلك وفقاً لقرارات قضائية وبعملية استدراج ناجحة".وأوضح البيان، أن "الإرهابي الملقى القبضُ عليه ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي البيعة لكيان داعش الإرهابي، متوعداً والمواطنين بالقتل. كما تبيّن أنه كان يدير حساباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروّج من خلاله للعنف والإرهاب، ويدعم الفلول الإرهابية والأعمال الإجرامية".وأشار البيان، إلى أنه "بعد متابعة دقيقة لنشاطه وتحركاته الميدانية، تمكنت مفارز الأمن الوطني من استدراجه ونصب كمين له، حتى وقع في قبضة رجال الأمن قبل التحاقه بما يسمى "قاطع " في ".