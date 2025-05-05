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وفاة امرأة بعد دهسها.. الأمن يستعين بكاميرات المراقبة ويعتقل السائق الهارب
أمن
2025-05-05 | 09:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 شوهد
أعلنت
قيادة شرطة بابل
، الاثنين، إلقاء القبض على متهم قام بدهس امرأة وتسبب بوفاتها في
مستشفى الحلة الجراحي
.
وذكر بيان للقيادة ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "مفارز قسم شرطة البلدة (الصوب الكبير) التابعة لقيادة شرطة
محافظة بابل
، وخلال مدة قصيرة، تمكنت من التوصل إلى الحقائق المتعلقة بحادث دهس نتج عنه وفاة امرأة في
مستشفى الحلة الجراحي
".
وأضاف، أنه "بالتنسيق الوثيق مع
السلطة القضائية
المختصة، تم على الفور تشكيل فريق عمل متخصص تولى مهمة جمع الأدلة والمعلومات اللازمة، بما في ذلك مراجعة تسجيلات
كاميرات
المراقبة في محيط موقع الحادث وقد تكللت تلك الجهود الحثيثة بتحديد هوية المركبة المتورطة في الحادث وإلقاء القبض على سائقها وحجز المركبة".
وأشارت القيادة إلى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه وفق الأصول المتبعة".
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