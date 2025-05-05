وفاة امرأة بعد دهسها.. الأمن يستعين بكاميرات المراقبة ويعتقل السائق الهارب

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، أن "مفارز قسم شرطة البلدة (الصوب الكبير) التابعة لقيادة شرطة ، وخلال مدة قصيرة، تمكنت من التوصل إلى الحقائق المتعلقة بحادث دهس نتج عنه وفاة امرأة في ".وأضاف، أنه "بالتنسيق الوثيق مع المختصة، تم على الفور تشكيل فريق عمل متخصص تولى مهمة جمع الأدلة والمعلومات اللازمة، بما في ذلك مراجعة تسجيلات المراقبة في محيط موقع الحادث وقد تكللت تلك الجهود الحثيثة بتحديد هوية المركبة المتورطة في الحادث وإلقاء القبض على سائقها وحجز المركبة".وأشارت القيادة إلى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه وفق الأصول المتبعة".