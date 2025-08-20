معلومات جهاز مكافحة الإرهاب كانت سببا في القضاء على "الخليفة الخامس" لداعش

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "جهاز مكافحة الارهاب العراقي ساهم بتوفير المعلومات الرئيسية والاساسية عن مكان تواجد الخامس لتنظيم القرشي".وأضاف المصدر، "وعلى إثر المعلومات، قام بعملية الانزال وتنفيذ الواجب مدينة إدلب السورية".وكشفت وسائل اعلام ومنصات محلية ، عن تفاصيل عملية الانزال الجوي التي حدثت في أدلب فجر اليوم، والتي اسفرت عن مقتل الخليفة الخامس لتنظيم داعش "أبو حفص القرشي"، حيث توقع شهود عيان ان العملية تستهدف " ثمينا" نتيجة تفاصيل العملية الأمنية الضخمة، قبل ان يعلن بالفعل انها استهدفت داعش.وتشير المعلومات ان العملية شارك فيها التحالف الدولي، وقوات من الامن السوري، وقوات عراقية شاركت بعملية الانزال، حيث نفذ طيران التحالف الدولي عملية إنزال جوي دقيقة في منطقة أطمة شمال إدلب، أسفرت عن مقتل القرشي خلال محاولة اعتقاله، فيما تم ضبط نساء من الجنسية الفرنسية يعتقد انهن زوجاته.