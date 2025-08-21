النزاهة تضبط رئيس جمعية إسكان منتسبي زراعة نينوى بتهمة الاستيلاء على عقارات

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم ضبط رئيس وأعضاء الجمعيَّة الذين أقدموا على الاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيَّـتها للدولة وتقطيعها وبيعها على المُواطنين؛ خلافاً للقانون وبدون استحصال المُوافقات الرسميَّة؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ".وتابعت، انه"تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليّة، التي نُـفِّذَت استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام السيّد المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق".