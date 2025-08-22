أحداث السليمانية.. "يونامي" تدخل على خط الأزمة وتوجه دعوة

وذكر بيان للبعثة، انها "تعرب بعثة عن قلقها إزاء التطورات الجارية في ، وتأسف لسقوط قتلى وجرحى نتيجة الاشتباكات التي وقعت مؤخراً. وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والامتناع عن القيام بأية أعمال قد تعرّض حياة المدنيين للخطر، واحترام حقوق الإنسان، وضمان إجراءات قضائية نزيهة وعادلة ومتوافقة مع احكام الدستور".وتمكنت القوات الأمنية في من اعتقال جبهة الشعب شيخ وشقيقه بولاد، وذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين حمايات شيخ جنكي ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش استمرت لساعات، سقط على إثرها قتلى وجرحى.