وذكرت السفارة في منشور لها على منصة "أكس"، "تتابع بعثة في الوضع في عن كثب".وأكدت "رفضها لأي أعمال عنف تهدّد السلامة العامة والإستقرار، كما تحثّ جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس".وكانت قد تمكنت القوات الأمنية في السليمانية من اعتقال جبهة الشعب شيخ وشقيقه بولاد، وذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين حمايات شيخ جنكي ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش استمرت لساعات، سقط على إثرها قتلى وجرحى.