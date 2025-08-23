ما حقيقة اعتقال 26 سوريا في بغداد؟

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز: "لا صحة للمعلومات التي تم تداولها حول اعتقال 26 سورياً بعد ثبوت تورطهم في قضية الحصول على الجنسية العراقية من خلال تسقيط قيود المقتولين من عصابات في المحافظات المحررة".وتابع: "الأنباء المتداولة عارية عن ، ولا يوجد أي توجه رسمي أو مذكرة اعتقال لهؤلاء الأشخاص".