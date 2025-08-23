سقوط عصابة سرقة العجلات وبحوزتها نحو 10 ملايين في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "قوة امنية القت القبض على ثلاثة اشخاص يقومون بعمليات سرقة ما بداخل العجلات، وذلك بعد اقدامهم على سرقة مبالغ مالية من عجلة تقدر بـ 7 مليون دينار عراقي وكارتات تقدر بـ3 مليون دينار".وأضاف، أنه "تم اعتقالهم وضبط بحوزتهم عجلة نوع حمل ودراجة نارية نوع (تك تك)، واعترفوا صراحة بارتكابهم العديد من الحوادث السرقة مستخدمين العجلة والدراجة ضمن منطقة جميلة".