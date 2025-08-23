بالفيديو: تفسيرات متقاطعة بشأن سيناريوهات "أيلول"

ماذا سيحدث في ايلول سؤال يبحث عن اجابة واضحة وسط احداث غامضة.. المتتبع للمشهد داخليا يرى في الافق سيناريو صعبا للغاية قد يشمل تغيير بعض الزعامات السياسية.

وبحسب مختصين فان ما يعزز فرضيات وجود تطورات امنية في الايام المقبلة هو الموعد المفاجئ لانسحاب قوات التحالف من البلاد منتصف ايلول سيما وان هذه الخطوة تتعارض مع الرؤية الامريكية.



اما برلمانيا فقد اكد نواب ان انسحاب قوات التحالف هو امر طبيعي لوجود قرار يلزم الحكومة باخراجها ، نافين وجود اي مؤشرات لضربة عسكرية.