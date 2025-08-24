"ضمن فرقة نهاوند".. مكافحة الإرهاب يطيح بأخطر إرهابي داعشي في بغداد

وذكر بيان للجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بجهد استخباري متميز ورصد دقيق ومتابعة لتحركات المطلوب لفترة طويلة، تمكن الجهاز من القاء القبض على احد اخطر الارهابيين في العاصمة والصادرة بحقه مذكرة القاء قبض من قبل قاضي جهازنا".وتابع، ان "الارهابي عمل ضمن ما يسمى ولاية الجنوب بمنصب (عسكري) ثم انتقل للعمل ضمن ولاية بمفصل مايسمى (الشرطة الإسلامية) وثم نُصِّبَ للعمل في (الهيئة الكتيبة الدعوية) انتقل للعمل ضمن إدارة (فرقة نهاوند) في عصابات الإرهابي".وأضاف، ان " العملية تأتي ضمن الجهود الاستباقية المتواصلة للجهاز في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في كل شبر من ارضنا الحبيبة".